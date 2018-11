Михаил Баришников в София

Михаил Баришников е една от причините да очакваме новата 2019-та година с нетърпение! Изключителният балетист, хореограф и актьор ще гостува в България с нашумялата постановка “Бродски/Баришников” на 19 и 20 януари на сцената на Софийската опера и балет. От 2015 г. моноспектакълът обикаля световните сцени, играе се с нестихващ успех, а билетите се разпродават за броени часове. “Тази постановка е специален момент в моя живот – преход от балетната игра към театъра”, споделя самият Баришников. Режисьор на спектакъла е Алвис Херманис. Според концепцията му сцената наподобява прекрасна зимна градина, от която гениалният Баришников произнася стихове и проза на своя дългогодишен приятел от емигрантските години в САЩ – Йосиф Бродски. Освен с пластичните си умения, Баришников изненадва с таланта си на драматичен артист. Въздействащата му игра се допълва със записа с оригиналния глас на нобеловия лауреат – Бродски. „За мен България е много скъпа”, казва Баришников. По думите му от нашата страна тръгва световната му кариера, защото през 1966 г. участва в Международния балетен конкурс – Варна, на който печели златен медал в категория деца и юноши.

Представлението в София ще продължи 90 минути и ще се играе на руски език, със субтитри на български. Билети може да закупите от тук.

За Михаил Баришников

Световноизвестният балетист, актьор и хореограф е един от най-забележителните двигатели на съвременната култура. През 70-те успява да избяга от СССР в САЩ и благодарение на таланта си постига феноменални успехи в целия свят. Името му се нарежда до имената на знаменитите Рудолф Нуреев и Вацлав Нижински. Йосиф Бродски го определя като ненадминато гениално създание, за Лайза Минели той е чудо. Днес е на 70 г. и не спира да изненадва милионите си почитатели. Работи като арт директор на New York City Ballet, оглавява American Ballet Theater, играе в множество спектакли, филми, както и в култoвия сериал “Сексът и градът”. През последните години управлява Baryshnikov Art Centre в Манхатън. В него инвестира един милион долара лични средства и превръща мащабното арт пространство в истинска нирвана за артисти.

За Йосиф Бродски

Нобеловият лауреат е роден на 24 май 1940 г. в Ленинград ( днес Санкт Петербург ). В началото на войната семейството му се евакуира от града и се завръща през 1946 г. В 9-ти клас напуска училище, за да припечелва, работи в завод и в болнична морга, пътува с геоложки експедиции. Започва да пише стихове през 1957 г., попада в кръга на Ана Ахматова, но през 1963 г. поради отсъствие на постоянна работа е обвинен в тунеядство и осъден на петгодишно заточение в Архангелска област. Записки от процеса срещу него се разпространяват нелегално, правят го известен и през 1965 г. , благодарение на застъпването на Паустовски, Твардовски, Маршак и Ахматова се връща в Ленинград. През същата година в САЩ излиза книгата му “Стихотворения и поеми”, а през 1970 г. – “Спирка в пустинята”. В Русия (тогава още СССР) не е публикуван до 1987 г. През 1972 г. съветската власт го принуждава да напусне родината, емигрира в САЩ, преподава в Мичигънския университет, а по-късно е професор в Колумбийския университет в Ню-Йорк. През 1987 г. му е присъдена Нобелова награда за литература и става петият руски писател (след Бунин, Пастернак, Шолохов и Солженицин) носител на тази премия. През 1990 г. е възстановено съветското му гражданство, през 1992 г. заема почетния пост поет-лауреат на Американския Конгрес. Умира на 28 януари 1996 г. в Ню-Йорк, тялото му е погребано във Венеция.

