Как звучи светлината? Симфонията на Северното сияние с Mate 20 Pro

Замисляли ли сте се някога как звучи светлината? Huawei представя невероятния звук на Северното сияние с помощта на изкуствен интелект в симфонията „Sound of Light”, резултат от съвместната работа на Mate 20 Pro и таланта на световноизвестни музикални артисти. Huawei си поставя една нестандартна задача, с която да демонстрира високото ниво на изкуствения интелект в своите устройства – да улови и пресъздаде звука на светлината. Така се ражда проектът „Sound of Light”, съчетаващ технологии и изкуство, за да покаже едно от най-удивителните природни явления – Северното сияние – под формата на прекрасна симфония.

„Sound of Light” е проект, по който работят съвместно няколко артисти в продължение на няколко месеца, и който тества границите на това до каква степен хората могат да „научат“ изкуствения интелект да разпознава изображения и да създавa мелодии въз основа на тях. Целта пред участниците в проекта е да заснемат Северното сияние, след което да научат специалната система с изкуствен интелект, поддържана от Huawei Mate 20 Pro, да разпознава ключовите визуални елементи от записа и да ги превръща в музикални композиции. След това тези композиции се използват за създаването на цяла симфония за оркестър с помощта на Huawei Mate 20 Pro. Предизвикателството пред творческия екип е да създаде неповторимо мултисензорно изживяване, което да демонстрира иновациите в сферата на изкуствения интелект чрез невижданият и нечуван досега език на Северното сияние.

В необятните поля под нощното небе на норвежкия град Тромсьо професионалният фотограф Кйегил Скогли използва таланта си, за да филмира Северното сияние. След като приключва, записът се изпраща в специална лаборатория, където композиторът Марк Сейфриц, лауреат на множество музикални награди, използва специално създадена за целта система с изкуствен интелект, поддържана от Huawei Mate 20 Pro, за да композира музика, базирана на фотографските творби на Скогли.

След като музикалните елементи са композирани, те биват изпратени на Джеймс Шиърман, един от най-талантливите диригенти и композитори в света, който ги аранжира в симфонията „Sound of Light”. Основна движеща сила на целия творчески процес е изкуственият интелект на Huawei Mate 20 Pro, който предизвиква човешките граници на очакванията за възможностите на мобилните технологии. “Моята цел, когато започнах да работя по „Sound of Light”, бе да създам композиция, която да звучи така, сякаш Северното сияние и изкуственият интелект ни говорят чрез музиката“, споделя Джеймс Шиърман.

А ето го и крайния резултат, който намираме за еднакво красив колкото за очите, толкова и за ушите!

ГАЛЕРИЯ

Снимки: Huawei

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (3 votes cast)