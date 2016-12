За жените и мъжете: остроумието на За За Габор

Холивудската звезда За За Габор ни напусна на 99-годишна възраст, но светът ще я запомни както с легендарна красота, така и с изключително чувство за хумор и самоирония. Актрисата има цели девет брака през житейския си път и определено не се притеснява от този факт. Дори напротив – коментарите й за мъжете и жените се превръщат в безсмъртни анекдоти. Любимият въпрос на пресата към За За е “Колко съпрузи сте имали?”, а нейният любим отговор е: “Като броя и своите ли?” Богатите съпрузи на За За никога не се превръщат в оръжие срещу нея, тъй като тя стреля по-добре от всички с острия си език. Събрахме 15 коментара на За За Габор по темата, за да си спомним за нейния забавен магнетизъм. Разбира се, подкрепени с невероятния стил на звездата в нейния разцвет.

1. “Всяко момиче трябва да се омъжи по любов. И да продължава да се омъжва, докато не я намери!”

2. “Никога не съм мразила един мъж толкова много, че да му върна диамантите!”

3. “Любовта е игра за двама и двама могат да я спечелят, ако загубят сърцата си.”

4. “Мъжете обичат с очите, а жените – с ушите.”

5. “Не знам нищо за секса, защото винаги съм била омъжена.”

6. “В училище научих, че парите не са всичко. Важно е щастието. Затова мама ме изпрати в друго училище.”

7. “Никой не може да е забавен, когато е на диета.”

8. “За умното момиче мъжът не е проблем, а решение.”

9. “Вярвам в големите семейства. Всяка жена трябва да има поне трима съпрузи.”

10. “Влюбеният мъж е незавършен, преди да се ожени. След това вече е свършен.”

11. “Научих, че не диамантите, а бракоразводните адвокати са най-добрите приятели на жената”.

12. “Не се омъжвайте за пари. Много по-евтино е да ги вземете назаем.”

13. “Завистта към красива жена никога няма да ви направи по-красиви.”

14. “Искам мъж, който е внимателен и разбиращ. Толкова ли много искам от един милионер?”

15. “Дръжте парите си в отделна банкова сметка. Аз винаги правя така. Не защото мъжете ми не ми вярват, а защото аз не си вярвам.”

