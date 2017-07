Да, моля! Инцидентен Уес Андерсън

Не всичко в Интернет търси сензацията. Едно такова доказателство е AccidentalWesAnderson в Reddit. Почитателите на уникалната визия във филмите на Уес Андерсън от целия свят споделят инцидентни кадри, които биха били чудесен декор към историите на режисьора. Какво е по-хубаво от розови басейни, жълти врати и сгушени в зеленина хотели? Може би да осъзнаем, че подобна приятно странна красота можем да намерим навсякъде! Излишно е да казваме, че вече сме почитатели и на почитателите на Уес Андерсън!

Не пропускайте и пощенските картички от филмите на режисьора тук.

