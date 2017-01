В главната роля: дамите на „Оскар“

Традицията повелява в очакването на наградите „Оскар“ да видим най-актуалните звезди на Холивуд във Vanity Fair. И тази година списанието представя талантливите актриси в своето Hollywood Issue. 11-те дами са заснети от Ани Лейбовиц в пълния си блясък. Сред тях са три от номинираните актриси за главна женска роля: Натали Портман за “Джаки”, Ема Стоун за “La La Land“и Рут Нега за “Loving”. В кадрите участват още Ейми Адамс, Дакота и Ел Фанинг, Ая Наоми Кинг, Джанел Моне, Грета Геруиг, Дакота Джонсън и Лупита Ньонго.

Ема Стоун е в рокля на Dior от първата колекция на Мария Грация Кюри. Лупита Ньонго е в рокля на Alexander McQueen. Ейми Адамс е в рокля от Haider Ackermann. Натали Портман е в Dior Haute Couture. Рут Нега е в рокля Michael Kors Collection. Carolina Herrera облича Дакота Фанинг, а Dior – сестра й Ел Фанинг. Ая Наоми Кинг е в рокля от Oscar de la Renta. Дакота Джонсън е в рокля на Gucci. Грета Геруиг е в Marchesa, a Джанел Моне – в Louis Vuitton.

Звездната компания от актриси позира в най-впечатляващите рокли от Gucci, Dior, Marchesa и Louis Vuitton, напълно достойни за следващата им поява на червения килим.

