Fashion Together: най-прочутите двойки в модата

Модата е индивидуалност, но в нейния фантастичен свят се открояват няколко невероятни тандема. Най-прочутите креативни двойки в модата са обект на новата книга “Fashion Together: Fashion’s Most Extraordinary Duos on the Art of Collaboration.” Редакторът на SHOWstudio Лу Стопард интервюира усмихнатите Марк Джейкъбс и Кейти Гранд, магнетичните Рикардо Тиши и Мариякарла Босконо, неуморните Карол Лим и Умберто Леон от Kenzo… Най-интересните модни двойки са тези, които ни доставят най-незабравимата визия. Шапките на Stephen Jones не могат без роклите на Thom Browne, и обратното. Обективът на Ник Найт обожава Дафне Гинес. Фантазията на Виктор се допълва перфектно от тази на Ролф. Сред страниците откриваме и фотографската симбиоза на Инес и Винууд и Мерт и Маркус.

Рик Оуенс със съпругата си Мишел Лами. Фотография: Danielle Levitt

Viktor & Rolf са заснети от друго прочуто дуо: Инес и Винууд.

Ким Джоунс и Алистър Маки са “виновни” за добре изглеждащите мъже на Louis Vuitton. Фотография: Hugo Scott

Но най-прочувствени са интервютата с тези модни артисти, загубили своята половинка. Шон Лин си спомня за гения на Alexander McQueen, а Philip Treacy отдава почит на своя откривател и муза – неповторимата Изабела Блоу. Именно тези две истории са избрани за корица на книгата – прегърнатите Шон и Алекзандър зад кулисите на ревюто и сърдечният смях на Филип до Изабела… Ако всичко това не е достатъчно, Fashion Together ни разкрива и над 400 снимки, скици и писма, надникващи в динамиката на модните двойки.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]