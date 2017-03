Azzedine Alaia и мистериозната енциклопедия

Според много хора Codex Seraphinianus е една от най-загадъчните книги на света. Откакто енциклопедията “от друг свят” на Луиджи Серафини се появява през 1981-ва, нейният език, смисъл, послания и изображения остават мистерия за всички. Но безспорната магнетичност на този необикновен свят омагьосва докосналите се до него. Самият Луиджи определя Codex Seraphinianus като творение, което не трябва да се обяснява. Напротив, неговата цел е да извика у нас “усещането, което децата имат пред книга, чието значение още не разбират”. Неслучайно тази идея запленява еднакво както Фелини, така и Умберто Еко. 360-те страници на оригиналния Codex Seraphinianus далеч не са края на тази непозната и причудлива вселена. Луиджи Серафини добавя страници и рисунки към своята енциклопедия, като в най-новата глава взима участие и една истинска модна икона – маестро Азедин Алая.

Срещата на Луиджи Серафини и Азедин Алая със сигурност е била достатъчно интересна, за да накара автора да преосмисли модата в своя приказен свят. А ние знаем поначало, че ако някой заслужава извънземно признание, това би следвало да е именно модата с подпис Azzedine Alaia. Тази неочаквана “колаборация” се превръща в буквална страница от историята – или страници от една исторически любопитна книга-загадка. Новите “глави” на Codex Seraphinianus са изложени ексклузивно в галерията Azzedine Alaia в Париж до 26 март 2017г.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)