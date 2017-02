100 години Balenciaga: поклонът на Париж

Модният свят почита своя велик майстор Кристобал Баленсиага, който отваря модната си къща точно преди 100 години. Енигматичният испанец покорява непокоримия Париж в златната ера на модата, в съвремието на Диор, Живанши и Шанел. Всъщност, и тримата оставят незабравими думи за Кристобал. “Единствен той е кутюриер в истинския смисъл на думата. Другите са просто модни дизайнери”, казва с прочутия си хаплив език Коко Шанел. Юбер дьо Живанши описва трансформиращата сила на модата Balenciaga: “Помня един ден в ателието му, гледахме манекените с размерите за някои от неговите клиенти. Един от тях беше с фигурата на възрастна жена, прегърбена, с голям стомах и бедра. Докато гледах, Баленсиага взе парче муселин, забоде го към манекена и започна да работи с него. Шиейки и режейки по диагонал той постепенно изправи прегърбената фигура, закръглените бедра и коремът изчезнаха. Пропорциите станаха почти перфектни. Беше като чудо!” А Кристиан Диор казва лаконичната и иконична фраза: “Master of us All”, която се превръща в заглавие на биографиите, експозициите и мита за Баленсиага.

Баленсиага, кутюриерът на кутюриерите, обожава черното, ненавижда публичността и дава само едно интервю през целия си живот. Неговата работа е да създава фантастични, царствени силуети, в които могат да се влюбят само жени с характер. Изключителната му продуктивност през активните години заковава погледите на ревютата по цели два часа. Без абсурдните спектакли на съвремието, Balenciaga докарва своите гости до припадъци, както живописно разказва самата главна редакторка на Vogue по това време, Даяна Вриланд: “Една от тях припадна. Беше наистина възможно да се пръснеш и да умреш. Помня едно ревю в началото на 60-те… Одри Хепбърн се обърна към мен и ме попита защо не реагирам на това, което виждам. А аз й казах, че се опитвам да съм спокойна и уравновесена, защото съм част от пресата. На отсрещната страна Глория Гинес се свличаше от стола си върху пода…”

Необятното наследство на Balenciagaе е видно и до днес и вдъхновява както класическите, така и авангардните колекции. Но безспорно графичното съвършенство на черното е неговата слабост. 100 години Balenciaga ще бъдат отбелязани с експозицията

със 100 фантастични творения на моделиера в черно. Музеят Bourdelle и Palais Galliera заедно с архивите на модна къща Balenciaga ни предлагат това пътешествие в скулптурното съвършенство на Кристобал Баленсиага. Наред със самите модели посетителите ще могат да разгледат и скици на дизайнера и множество архивни снимки по улиците на Париж. Balenciaga, l’œuvre au noir е в музея Bourdelle от 8 март до 16 юли 2017г.

