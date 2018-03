10 урока по елегантност: Сбогом, Живанши!

Модният свят се сбогува с маестро Юбер дьо Живанши, който ни напусна на 91-годишна възраст. Един от последните джентълмени от златната ера на модата ни завещава непреходни уроци по елегантност. А тя никога не се изразява само във външния вид. В памет на мосю Живанши си припомняме неговите размишления и вечното творчество, което оставя след себе си.

1. За учителите

“Кристобал Баленсиага ме научи на всичко, което знам. Той ме научи да обръщам внимание на детайлите. Че не е нужно да зашивам копче, където то не върши работа, или да добавям цвете, за да направя една рокля красива”, казва Живанши за своя ментор – прочутия с потайността си Кристобал Баленсиага. Любопитен факт е, че Живанши се опитва да се срещне с Баленсиага още на 11 години, но е отпратен с думите “Г-н Баленсиага не приема никого”. Двамата все пак се срещат след дебюта на Givenchy и остават добри приятели за цял живот.

2. За раждането на една дреха

“Всяка моя дреха е специална по собствен начин. Давам цялата си енергия на всяко творение и нямам любимо. Обичам всички тях поравно”.

3. За щастието

“Беше мечта за мен да създавам дрехи за жените. Имах късмета клиентите ми да споделят с мен: “Бях с вашата рокля, когато срещнах годеника си и се омъжих. Вие донесохте щастие в моя живот”. Най-красивата работа на света е да даряваш щастие на хората”.

4. За музите

“Одри дойде в живота ми по очарователен начин. Дойде и ме помоли да направя роклите за филма “Сабрина”. И след това искаше да правя роклите за всички нейни филми. Имахме страхотно приятелство и бяхме много близки. Тя беше изключителен човек. Не мисля, че имаше момиче, което да не иска да прилича на Одри Хепбърн”, казва Живанши за своята муза и приятелка Одри Хепбърн.

Малката черна рокля на Одри Хепбърн в “Закуска в Тифани” се превръща в модна история.

Одри и Живанши остават близки приятели до смъртта на актрисата през 1993г.

5. За парфюма

“Когато обмисляхме първия си парфюм, това не беше популярно – модна къща да създаде парфюм. Много хора казаха, че не можем да го направим. А г-н Баленсиага ми каза: “Това е бъдещето!”. Когато помиришеш един парфюм, той трябва да изчезне и да се завърне. Не трябва да е твърде силен, защото може да предизвика главоболие! Има хиляди жени, които никога не сменят парфюма си, защото е толкова открояващ се. Например, моя позната носеше Miss Dior и не мога да го помириша, без да помисля за нея. Свързваме човека с неговия парфюм”.

6. За труда

“Да се работи е много важно. Важно е за ума”.

7. “Всичко, което е нужно…

…за да бъде една жена елегантна, е дъжобран, два костюма, чифт панталони и кашмирен пуловер.”

8. За перфектната рокля

“Роклята трябва да следва тялото на жената, а не жената формата на роклята”.

9. За модата в миналото

“Шапката беше финалният щрих на моите рисунки. Шапката завършваше силуета. Сега нещата не са изучени или изтънчени. Модата беше много елегантна, с обувки, рокля в тон и всичко останало. Трудно е да намериш стил, който е шик, хармоничен и съвременен”.

10. За модата днес

“Мисля, че изживяваме различна ера в модата. Преди хората избираха материите и имаше събития, където тези творения да бъдат носени. Модата беше мода и не мисля, че творенията днес са мода. След като Ив Сен Лоран спря да прави своята висша мода, всичко се промени. Сред младите дизайнери ще е хубаво да има нова визия. Нещата, които се продават, нямат смисъл. Времената са различни. Какво ще се случи, аз не знам… И сигурно няма да съм тук, за да разбера”, казва Юбер в едно от последните си интервюта през 2015-та.

