Уроци по авангард с Рей Кавакубо

Музеят Метрополитън посвещава голямата си пролетна експозиция на Рей Кавакубо и Comme des Garcons. Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between почита необикновеното творчество на японската дизайнерка, която може да преобърне представите за красота с всеки свой модел. Около 150 експоната за Comme des Garcons от началото на 80-те до днес разкриват не само историята на Рей, но и пътя на авангардната мода. Неслучайно и експозицията няма да бъде като всяка друга. Вместо хронологично, тя е подредена в “in-betweeners” – осем секции с противоположности и граници, които само Рей Кавакубо може да събори. Или да открие златната среда. Това са Fashion/Anti-Fashion, Design/Not Design, Model/Multiple, Then/Now, High/Low, Self/Other, Object/Subject и Clothes/Not Clothes. И наистина, едва ли има друг съвременен дизайнер, който може да ни предложи медиума между дрехи и недрехи.

Пънк от 18-ти век, есен-зима 2016–17, Comme des Garçons. Фотография © Paolo Roversi

Body Meets Dress–Dress Meets Body, пролет-лято 1997, Comme des Garçons. Фотография © Paolo Roversi

Кръв и рози, пролет-лято 2015, Comme des Garçons. Фотография © Paolo Roversi

The Infinity of Tailoring, есен-зима 2013-14, Comme des Garçons. Фотография © Collier Schorr

Кубизъм, пролет-лято 2007, Comme des Garçons. Фотография © Craig McDean

Синя вещица, пролет-лято 2016, Comme des Garçons. Фотография © Paolo Roversi

Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between е и първата самостоятелна изложба, посветена на жив моделиер, след експозицията за Ив Сен Лоран през 1983г. Музеят Метрополитън вече ни позволява да надникнем в първите кадри от дългоочакваната изложба. Голяма част от тях са събрани със съдействието и на 10 от най-известните модни фотографи. Ню Йорк посреща ексцентричността на Рей Кавакубо от 5 май до 4 септември 2017г. в Costume Institute, Metropolitan Museum of Art.

ГАЛЕРИЯ

