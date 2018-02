Любовната история на Boucheron и Place Vendôme

Тази година Boucheron празнуват 160 години от създаването си и отбелязването ще е наистина пищно. За да разкаже своята история френската ювелирна марка се връща до далечната 1858г, когато Фредерик Бушерон създава първия бутик на Place Vendôme. Площадът в сърцето на Париж се превръща и в сърцето на бижутерите. Именно Boucheron поставят началото на бляскавото семейство от диаманти на Place Vendôme. През десетилетията и архитектурата наоколо ще бъде увековечена в произведенията на марката. С тази предистория е още по-ясно какво ни поднасят от Boucheron през 2018-та. 160 години по-късно марката е в тон с новото време и своите корени. Иконичните колекции като Quatre, Nature Triomphante и Serpent Boheme оживяват върху елементи от колоните, мрамора и арките на площада. Ефектните пана са дело на парижкото дизайн студио Les Graphiquants.

