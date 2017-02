Бохемската йога: La Vie Boheme Yoga

Както ни подсказват още със своето име, La Vie Boheme Yoga са създадени за йога практиката на най-бохемски настроените. За разлика от почти задължителния изчистен минимализъм на спортните колекции, с които сме свикнали, тук цветовете, формите и експериментите са в центъра на всеки дизайн. Персийски, френски, ацтекски и марокански мотиви са само малка част от околосветското пътешествие на марката.

Нетоксични и без латекст, постелките на La Vie Boheme Yoga вече имат и почитатели сред знаменитостите на Холивуд като Джесика Алба и Леа Мишел. Модният лейбъл, базиран в Лос Анджелис, може да ви достави мечтания дизайн за релаксираща йога до всяка точка на света.

ГАЛЕРИЯ

