40 години нежност! Extra-doux от Ducray

През 2017-та празнуваме 40 години от създаването на Extra-doux – екстра нежният шампоан на Ducray! Лансиран през 1977г., Extra-doux е първият дермо-протективен шампоан, разработен с нежни почистващи агенти и първият подобен продукт, представен на дерматолозите. Любопитната история на този иконичен шампоан добавя нови страници и в историята на Pierre Fabre като първият продукт с еко дизайн и компенсиране на емисиите въглероден диоксид.

И все пак, това, което превръща Extra-doux в любим шампоан за цялото семейство е неговата изключително щадяща формула. С минимален брой съставки, без наличност на парабени, силикони и феноксиетанол, Extra-doux е с висока толератност. Активните съставки включват нежни сърфактанти, почистващи без раздразнения и без изсушаващ ефект, които са биоразградими и не влияят на околната среда. Инулинът във формулата хидратира, омекотява и има антистатичен и разплитащ ефект върху косата, а глицерил олеат й придава блясък.

* По случай празника на Extra-doux от Ducray от 15 юли 2017г. можете да откриете 400ml от шампоана на цената на 200ml. Промоцията ще бъде налична в аптеките, предлагащи продуктите на Ducray.

