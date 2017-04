Прическите на пролет 2017 с Moroccanoil

Moroccanoil представят своите актуални идеи за прическите на сезона! През пролет-лято 2017 марката залага на невероятния обем, който позволява множество експерименти с визията. Плътната и обемна коса, постигната с формулата на маслото Moroccanoil, е перфектната основа за всички модерни тенденции. Превъплъщенията с Moroccanoil са представени ексклузивно от топмодела на Victoria’s Secret – Сара Сампайо. Португалската красавица представя основните визии за пролет 2017, включващи романтични вълни и перфектно изправена коса.

“Продуктите на Morrocanoil ме карат да изглеждам и да се чувствам отлично, знаейки, че използвам най-висококачествените формули, обогатени с масло за моята коса и кожа”, споделя самата Сара Сампайо. Не пропускайте пролетните вдъхновения за косата от Moroccanoil в нашата галерия.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)