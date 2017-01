Новият топ цвят за косата: Blorange

Запознайте се с първата хитова тенденция за косата през 2017-та – цветът blorange! Комбинацията от русо и оранжево е близка до розовото злато, но с повече прасковени отенъци. Преливащите от пастелно розови до сиера кичури отиват еднакво на студените и топли типове цвят на кожата. Точно както перфектният прасковен цвят озарява всяко лице! Първата дама, боядисана в blorange, e Джорджия Мей Джагър.

Дъщерята на Мик Джагър стана модел за Алекс Браунсел от салона Bleach London. Британската коафьорка превърна визията в моментална сензация, като пусна няколко нейни варианта в социалните мрежи.

