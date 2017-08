Коса от подиума! Balmain Hair Couture

Balmain събират своите любими супермодели, за да ни потопят в своята висша мода за косата: Balmain Hair Couture. Прическите на есен-зима 2017 са представени от Естел Лефебюр, Коко Роша, Ноеми Льоноар, Луз Павон, Инес Рау и Джон Кортахарена. Впечатляващите лица и коси на Balmain Hair Couture са като разходка из най-смелите тенденции на подиумите. От най-обемните къдрици, през нежните вълни чак до най-изгладените и блестящи прически. Все пак, това са и същите продукти, използвани в дефилетата на модна къща Balmain.

Портретите на Balmain Hair Couture са сред любимите ни презентации на есенните тенденции. И това не е случайно. Към звездният екип пред обектива се добавя геният на фотографа Жан Батист Мондино, а резултатът ни напомня на златните години на супермоделите.

