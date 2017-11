Есенни тенденции в прическите с Balmain Hair Couture

Новият сезон е време и за новите тенденции в прическите с Balmain Hair Couture. Парижката централа се справя еднакво добре както с пищните си модни дефилета, така и с все по-нашумялата си линия за косата. През есен-зима 2017 Balmain демонстрират перфектно текстурирана коса, която не губи своя блясък и лекота. И в типичния си стил марката предава посланието си за съвършенство със своите супермодели. Звездният екип включва Коко Роша, Инес Рау, Саша Лус, Ноеми Льоноар, Луз Павон, Инес Рау и Джон Кортахарена.

Фотография за Balmain Hair Couture: An Le Studio

ГАЛЕРИЯ

