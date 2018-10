H&M Home представя: мебели и осветление

H&M добавят малки мебели и осветление за първи път към своята колекция за дома. H&M Home вече ни предлага да открием най-новите тенденции в пейки, пуфове, масички за кафе и шкафове наред с модерни лампи. Разбира се, скандинавската простота е водеща в идеите на шведската марка, но новите попълнения ще се разгръщат смело в актуални стилове. Натурални материали, мрамор и метал съживяват интериора. “Всеки продукт от новата ни линия е внимателно създаден не просто да се впише с лекота във всяка стая, но и да отразява неподвластен на времето дизайн”, казва Матиас Крисандер, продуктов дизайнер на H&M Home.

Това е поредната стъпка в разрастването на колекцията за дома на H&M, която бе представена за пръв път през 2009-та с интериорен текстил. През 2019-та модния гигант ще отвори и своите първи самостоятелни H&M Home магазини по света. Дотогава, разбира се, можем да се възползваме от достъпната колекция онлайн на hm.com.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)