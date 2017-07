Gucci за дома: първата колекция Decor

Септември ще донесе на почитателите на Gucci една дългоочаквана новост – първата пълна колекция за дома от марката. Gucci Decor е поредното начинание, което ще носи изключително успешния отпечатък на модната къща под ръководството на Алесандро Микеле. А именно – една истинска еклектична бомба! Столове, маси, възглавници, свещи, чинии и подноси – Gucci Decor ще ни предложи всичко това от новия сезон.

Неповторимите принтове, бродерии и десени на Gucci оживяват и в интериора. Ако съдим по успеха на всичко от Микеле за Gucci досега, то в бъдещето ни очакват доста тигри, змии и пчели, надничащи из стаите…

