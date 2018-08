75 години IKEA с колекцията Gratulera

IKEA навършва 75 години и ни връща назад в цветната си история с колекцията Gratulera. Шведската компания изважда от архивите си мебели от 50-те години на миналия век, които ще бъдат представени в три последователни колекции. През август ще усетим духа на 50-те и 60-те, през септември ни очакват 70-те и 80-те, а през празничния декември – 90-те години до началото на 21 век.

“Всяка колекция е различна от следващата, обособяваща своя период във времето. От тъмно дърво с класически вид, до игрив стил със силни цветове и накрая до по-естествен дизайн със скандинавско дърво и графични цветове”, споделя креативния лидер на IKEA Карин Густавсон. Несъмнено историята на IKEA е част от историята на интериорния дизайн, и ще е много любопитно да разгледаме всичко, което са ни подготвили за рождения си ден.

