7 правила на стила: за изкуството у дома

Произведенията на изкуството са последния щрих на артистичния декор. Картините и скулптурите разкриват повече за собственика на дома от всичко друго, дори когато отстъстват. Но ако притежавате собствена колекция и желание да я развивате има няколко прости правила и идеи, които ще ви помогнат да я представите в най-добрата светлина.

1. Как да закачим картината?

Най-честата грешка при позиционирането на картините е с основната височина. Картината не трябва да се поставя прекалено високо, защото няма да се вижда добре. Златното правило е да поставите средата на картината точно на нивото на погледа. По-добре по-ниско и дори на пода, отколкото твърде високо.

Снимка: Architectural Digest

2. А ако са много?

Паната от картини са много ефектни, но и притеснителни за изпълнение. Най-добрите комбинации тук са от 4 до 8 картини в сходна техника. Можете да ги подредите като изравните картините в горната част или да направите илюзията за неподреден хаос – с картина в центъра, от която подреждате всички останали. Не се притеснявайте да разместите конфигурацията докато не откриете най-добрия вариант. Експериментирайте като в някое от местата за картина добавите маска, ветрило, часовник или друг различен акцент.

Интериор Coco Lapine

3. Къде?

Всеки интериор подсказва къде има място за визуалното „петно“ на картината. Огледайте се и открийте всяко празно място, отвъд очевидните – над дивана, срещу масата за хранене, над камината. Може би имате колона, на която да поставите две или три картини една под друга?

4. За рамките

Никога не рамкирайте всички ваши произведения в една и съща рамка. Всяка картина, постер или текстилно платно заслужават своя собствена „дреха“. Дървото и металът са задължителната класика и сами ще видите кое отива повече на новата ви картина. Графиките поставяйте зад стъкло и им придайте фокус с подходящо контрастиращо или бяло паспарту. Еднаквите рамки запазете за снимки, ако ги закачате на стената.

Интериор: Etsy

5. Скулптурите в интериора

Истинско щастие за интериорните дизайнери е възможността да използват скулптурите. Освен техните очевидни артистични достойнства, те са най-добрият начин моментално да придадете акцент на стаята. Големите скулптури в някой ъгъл или малка пластика върху маса, рафт или шкаф моментално придават характер. Бюстовете са романтичен начин да поставите любимите си бижута на тоалетката.

6. Говорещото изкуство

Може би най-любопитният начин да подредите произведенията в дома е като намерите вариант различните творби да си „говорят“. Колко е лесно да поставите портрета, така че той да изглежда като наблюдател на друго платно, книга или скулптура?

7. Експериментирайте

Ако вече сте намерили добрите позиции за вашата колекция, не се отказвайте да я развивате. Изкуството трябва да носи настроение най-вече за вас самите. Размествайте всичко и откривайте нови начини да му се наслаждавате – дори промяната на естествената светлина ще ви накара да погледнете по нов начин на добре позната картина.

