12 есенни маси от LSA

LSA ни представят новите си идеи за масата, с които да посрещнем прекрасни поводи с нашите гости. През есен-зима 2017 дизайнерите на марката създават 12 актуални колекции с изтънчени форми, графични мотиви и финиши, вдъхновени от топлите материи на сезона. Не можем да не одобрим модното вдъхновение, което с удоволствие бихме пренесли върху масата. Плисетата са съчетани с опушено съкло, докато колекцията Bangle поставя гривна от злато в центъра на дизайна.

Алпийският стил е запазен за декемврийските празници, а любителите на виното ще открият цяла нова селекция от чаши и декантери с изтънена основа. Всичко това LSA ни представят в актуална палитра от черно, злато, бронз или преливащи нюанси на зелено, розово и синьо.

ГАЛЕРИЯ

