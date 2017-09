Целувки за стените от Wallshoppe

Какво се случва, когато комбинираме домашния декор с модата? Все по-често тези два свята се срещат с любопитни резултати. Сега е ред на специалистите по тапетите от Wallshoppe и Clare V. Вместо върху цветните си чанти дизайнерката на марката Клер Вивие пренася своите любими мотиви върху стените. С традиционни тапети или премахващи се панели Clare V. ни поднасят възможността да поставим акценти от устни, лотуси и дори тенис топки. Френската нотка също не е подмината – някои тапети ни благодарят любезно с “Merci beaucoup”, а други ни приканват да спасим сардините. Joie de vivre в летен вариант!

