Цветът на 2019-та: Metropolitan от Benjamin Moore

Отново е онова любимо време от годината, в което започваме да надникваме в тенденциите за следващата. Benjamin Moore обявиха своя избор за Цвят на 2019-та – стилното сиво Metropolitan AF-690. Със студен подтон и меко излъчване, Metropolitan AF-690 ще се настани с лекота в интериора.

“Създаващ комфорт и изтънчен, Metropolitan AF-690 излъчва красота и баланс. Това е цвят в неутралния спектър, нито спиращ вниманието, нито агресивен. Това непретенциозно и същевремено бляскаво сиво създава успокояваща допирна точка”, казва Елън О’Нийл, директор Strategic Design Intelligence на Benjamin Moore.

Новият цвят на годината бе разкрит заедно с цветните тенденции на 2019-та – палитра от 15 хармонични нюанса, които перфектно допълват Metropolitan AF-690.

ГАЛЕРИЯ

Снимки: Benjamin Moore

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (2 votes cast)