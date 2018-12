Цветът на 2019-та: Living Coral от Pantone

Pantone разкриха кой ще е цветът на следващата година. 2019-та ще мине под знака на Living Coral – жизнено оранжево със златен подтон. Докато през 2018-та доминираше Pantone 2019-та ще бъде обърната към спокойствието, което природата ни дава, но и сериозния въпрос за нейното опазване. разкриха кой ще е цветът на следващата година. 2019-та ще мине под знака на– жизнено оранжево със златен подтон. Докато през 2018-та доминираше царственото Ultra Violet , сега е ред на далеч по-нежния цвят на живия коралов риф. Противно на популярното вярване, цветът на годината не се отнася до тенденциите. Той улавя духът на времето. Според2019-та ще бъде обърната към спокойствието, което природата ни дава, но и сериозния въпрос за нейното опазване.

Living Coral няма да ни носи само лятно настроение, а и ще ни напомни, че кораловите рифове намаляват със застрашителни темпове. И все пак, естествено ще срещаме нюанса от модата и дизайна до грима и дори технологиите. Living Coral ще съчетаваме най-успешно с палитра от сиво, лайм и, разбира се, наситените сини нюанси на океаните. Не пропускайте и няма да ни носи само лятно настроение, а и ще ни напомни, че кораловите рифове намаляват със застрашителни темпове. И все пак, естествено ще срещаме нюанса от модата и дизайна до грима и дори технологиите.ще съчетаваме най-успешно с палитра от сиво, лайм и, разбира се, наситените сини нюанси на океаните. Не пропускайте и Цветът на 2019-та според Benjamin Moore и актуалната палитра от цветове за есен-зима 2018 на Pantone

ГАЛЕРИЯ



Снимки: Pantone Color Institute

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)