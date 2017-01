Цветът на годината: Shadow от Benjamin Moore

Benjamin Moore избират Shadow за своя цвят на годината. След просто бялото на 2016г, 2017-та ще мине под далеч по-категоричната енергия на Shadow с номер 2117-30. Дизайнерите на марката определят цвета като кралски аметист – дълбоко и богато виолетово, моментално придаващо характер на интериора. “Shadow е изискан, прововокативен и поетичен, може да донесе енергия в пространството или хармония и момент на спокойствие”, споделя креативният директор на Benjamin Moore – Елън О’Нийл.

Играта на сенки и светлина е съвсем естествена за новия цвят на 2017-та – Shadow е особено подходящ акцент за тези контрасти. Еднакво приятно е и смесването на нюанса с неутрални пастели, които го омекотяват. Цветът на 2017-та от Benjamin Moore е избран сред общо 24 цветни тенденции на годината. Вижте още: Greenery – цветът на 2017-та от Pantone.

