По момичешки: у дома с Anna Sui

За първи път в своята кариера Anna Sui се впуска в интериорно приключение. Жизнерадостната мода на дизайнерката се превръща в колекция за дома, и то не каква да е, а специално за тийнейджъри. Представете си любимите десени на Анна от ревютата й – те са част от тапетите и тапицериите. Представете си любимите й пеперуди – те стават закачалки или красиви стойки за бижута. Възглавници с еднорози, лампа-паун, облегалки във формата на сърца – всички тези любими момичешки мотиви оживяват в стаята на Anna Sui за Pottery Barn. Всеки детайл е добре обмислен – от “кухите” рамки за картини до изящните подноси за тоалетката, в които са подредени четките за грим и парфюмите.

Бохмески, но и приказен. Така самата Анна описва стила на колекцията. И добавя, че е вмъкнала част от собствената си “пораснала” стая – внимателно вплетени китайски елементи.

ГАЛЕРИЯ

