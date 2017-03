Постер или килим?

Смелият проект на Studio Proba за създаването на един постер всеки ден сега се превръща в съвсем различна част от интериора. A Poster A Day се трансформира в колекция килими с графичните творби на Алекс Проба. Дизайнерите на Studio Proba завладяват не само стените, но и пода. Въпреки че техниката е съвсем различна. За да се имитира дълбочината на постерите са използвани различни техники за наслагване, които текстурират уникално всеки килим.

Резултатът са едни наистина модерни килими, които са буквално произведение на изкуството! Открийте повече от Studio Proba онлайн на StudioProba.com

ГАЛЕРИЯ

