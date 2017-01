Номер 7 в света! Офисът на Paysafe в София

Офисът на Paysafe в София се нареди на седмо място по популярност в света за 2016-та. Топ 25 на изминалата година е изготвен от най-четения сайт за офис дизайн – Office Snapshots, където са публикувани над 3000 офиса по земното кълбо. Офисът на Paysafe е дело на Cache Atelier и се трансформира с подвижни акустични прегради и рафтове, създаващи полуотворени работни пространства. Всяка от конферентните зали е посветена на различна държава – Франция, Бразилия и Италия. Малките пространства за срещи са кръстени на Ватикана и Малта. А красивите гледки към Витоша успокояват в кътовете за почивка или стаята за игри.

Офисите на Paysafe в София. Фотография: Минко Минев

Офисите на Centro в Чикаго заемат първото място. Фотография: Tom Harris, Hedrich Blessing Photographers

Paysafe е единственият представител от Източна Европа в класацията, като изпреварва новите офиси на Google в Бостън, Red Bull в Стокхолм и Warner music в Хонконг. Разгледайте пълния топ 25 на най-популярните офиси за 2016-та на Office Snapshots.

