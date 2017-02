Новият дом на семейство Обама

След Белият дом семейството на бившия президент на САЩ Барак Обама намери своя нов адрес. Новата къща на Барак, Мишел и двете им дъщери Саша и Малия е с общо 9 спални и се намира близо до Белият дом във Вашингтон. Построена през 20-те години на миналия век, тя е основно реновирана през 2011-та. Четирите етажа ще преминат през частични промени на интериора за новите си обитатели, като добавянето на кабинет.



Но със сигурност отвън ще се наложат още повече – заради сигурността на семейство Обама фасадата на къщата скоро ще бъде скрита зад каменни стени около целия двор.

Фотография: McFadden Group

