Нежност за стените: боята Century

Да, наистина, това е боя, която предизвиква да бъде докосната, а усещането е като за мека кожа или кадифе. Century е най-новото постижение на Benjamin Moore в боите за стена. Новата колекция от 75 цвята е уникална на първо място със своята изключително нежна текстура. “Искахме да създадем продукт за дизайнерите и архитектите”, казва креативният директор на Benjamin Moore - Елън О’Нийл. Процесът отнема цели 5 години, като започва именно от текстурата.

“Тя е по-скоро облицовка, отколкото боя. Почти можете да видите мъх по нея, когато се обърнете по определен начин или я погледнете в профил – привлича ви да я докоснете”, добавя още Елън. Century със сигурност променя играта и със своите изключително дълбоки и наситени нюанси, които се смесват с точното количество пигмент. Матовият финиш прави новата боя на Benjamin Moore подходяща дори за мебели, като им придава същия текстуриращ и приятен за докосване завършек.

