Най-красивите антрета на Милано

Taschen ни изкушават с нов дизайн том, посветен изцяло на антретата в модната столица на Италия – Милано. Entryways of Milan ни разкрива 144 от най-красивите посрещащи зали на града. Всички те се намират в исторически сгради, строени между 1920 и 1970-та. Кураторът на книгата Karl Kolbitz прави своеобразно показно и на някои от най-известните италиански дизайнери. Сред тях са имена като Giovanni Muzio, Gio Ponti, Piero Portaluppi и Luigi Caccia Dominioni, повлияли до голяма степен модернистичната ера на Италия.

От април в Entryways of Milan ни очакват много ярки цветове, запомнящи се архитектурни форми и смесица от луксозни материали и фрески.

ГАЛЕРИЯ

