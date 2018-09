Килим по британски от Jonathan Saunders

Jonathan Saunders и The Rug Company създават втората си съвместна колекция килими, в която изследват възприятията за цветовете. Британският дизайнер се впечатлява от прозрачността и светлината, които му помагат да открие какви нови нюанси може да създаде. Така се раждат осем нови дизайна, подсилени с ефектите на стъкло и смола. Палитрата е както ярка и модернистична, така и неочаквано добре съчетана с неутрални тонове на глина и сребро.

По традиция The Rug Company ни подсказват и как да съчетаем най-умело техните дизайнерски колекции с доза интериорно вдъхновение.

ГАЛЕРИЯ

