Интериорът в лен от Zara Home

Zara Home са готови с поредната нова тема за дома. Това е интериорът, издържан изцяло с ленени акценти. Дизайнерите на марката постигат усещането за органична и ръчно изработена естетика. Простотата на лена е отразена и в изчистените линии на акцентите за дома. Семпли каменни вази и свещници допълват текстилните идеи на Zara Home.

На масата текстурата на лена изпъква в натурални тонове или монохромна комбинация от бяло и черно. А за екстериора са предвидени комфортни помощници като летни одеала и ретро свещници от дърво и метал. Колекцията Zara Home Linen е в продажба от април като част от предложенията за пролет-лято 2017.

ГАЛЕРИЯ

