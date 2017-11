Закуска в Tiffany: първото Blue Box Cafe

Tiffany & Co. превръщат “Закуска в Тифани” в реалност! Иконичната история на Одри Хепбърн като Холи Голайтли вече може да бъде преживяна, поне в частта с кафето и кроасана… Те, разбира се, присъстват в менюто на новото Blue Box Cafe, намиращо се на 4-тия етаж на флагшип бутика Tiffany & Co. в Ню Йорк. Там гостите могат да се насладят на американски кулинарни класики до късния следобед. Както подсказва името му Blue Box Cafe ни потапя в синята кутийка за бижута на Tiffany & Co. – легендарният нюанс е дори върху чиниите, които са специално създадени от новия артистичен директор Reed Krakoff. След новата линия за дома марката продължава да се насочват все по-успешно към лайфстайла. Този път, с гледка към Сентрал парк и закуска в Tiffany’s.

ГАЛЕРИЯ

Фотография: Tiffany & Co.

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)