Вдъхновение за дома: Missoni Home 2017

Missoni Home разкриват своята дългоочаквана колекция за дома през 2017-та. Италианската марка, прочута със своите смели цветни принтове, ни представя най-новите си постижения в интериорния и екстериорния дизайн. Иконичният зигзаг и актуални флорални десени се съчетават с металните отблясъци на сребро и мед, за да ни донесат най-модерната класика от марката. Колекцията Missoni Home 2017 е разделена на няколко теми. Nordic Fantasy покрива цветната палитра на марката със заскрежен леден отблясък, който придава изтънченост на текстилните комбинации.

В Rose Garden дивите рози разцъфват из цялата къща в комбинация с ретро райета в цветовете на дъгата. Master Moderno завладява екстериора с мебели и текстил за перфектните плажни партита или незабравим пикник в градината. А в Copper Geranium и Silver Springtime флоралните вдъхновения на Missoni срещат актуалните метални нишки. Не пропускайте всички предложения на Missoni Home 2017 в нашата галерия.

