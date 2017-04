Бохемският дом на Etro Home

Романтика от Изтока и цветя от Запада – така Etro ни описват своята вселена от цветове за дома. Колекцията на Etro Home за пролет-лято 2017 е приключение от принтове и цветни нюанси като роза, мента и люляк. Бохемският дом на италианската марка включва иконичните пейсли мотиви на Etro, които са изпълнени в слънчева палитра от преливащи нюанси. Креативният директор на Home колекциите – Джакопо Етро, успешно пренася природата както във вътрешните, така и във външните пространства.

Пастелното градинско парти със сигурност вдъхновява да освежим дома ни за първите слънчеви лъчи. Etro Home пролет-лято 2017 е в продажба на официалния сайт на марката.

