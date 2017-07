Експериментална гастрономия от Steinbeisser

Steinbeisser празнуват петия рожден ден на своята експериментална гастрономия през октомври. Experimental Gastronomy е един проект, който наистина си струва да бъде видян заради уникалния начин, по който среща кулинарните шедьоври с неповторим дизайн. И през 2017-та Steinbesser ще покани едни от най-известните шеф готвачи в света и ще представи техните ястия в съдове и прибори от 25 различни артисти. Това са Кристиан Бауман от ресторант 108 в Копенхаген, Даниел Бърнс от Luksus в Ню Йорк и Андреас Ригер от Einsunternull в Берлин. Не по-малко вълнуващ е концептуалният дизайн от всяка чиния до всяка вилица. Дотолкова, че искрено ви препоръчваме да разгледате онлайн магазина на Steinbesser - Jouw. Там ще откриете цяла вселена от идеи за масата, които никой не би могъл да забрави.

А забелязахте ли голямото предизвикателство на Experimental Gastronomy? Всички ястия се създават само с растения и веган продукти.

Experimental Gastronomy 2017 ще се проведе от 6 до 8 октомври 2017г в Lloyd Hotel & Cultural Embassy, Амстердам.

